Analisi Tecnica: indice DAX del 30/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre
Appiattita la performance del principale indice di Francoforte, che porta a casa un trascurabile -0,02%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 24.245,5. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 24.055,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 23.992,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)