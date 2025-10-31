Milano 30-ott
43.202 0,00%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 30-ott
9.760 0,00%
Francoforte 30-ott
24.119 0,00%

Analisi Tecnica: indice DAX del 30/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre

Appiattita la performance del principale indice di Francoforte, che porta a casa un trascurabile -0,02%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 24.245,5. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 24.055,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 23.992,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
