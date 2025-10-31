Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 30/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del FTSE Mid Cap, che in chiusura evidenzia un +0,04%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE Mid Cap. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 58.023, con il supporto più immediato individuato in area 57.660. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 57.531.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)