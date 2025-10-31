Milano 30-ott
43.202 0,00%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 30-ott
9.760 0,00%
Francoforte 30-ott
24.119 0,00%

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 30/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del FTSE Mid Cap, che in chiusura evidenzia un +0,04%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE Mid Cap. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 58.023, con il supporto più immediato individuato in area 57.660. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 57.531.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
