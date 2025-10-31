Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 30/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre
Seduta debole per indice spagnolo, con chiusura in calo a 16.040,3.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 16.173,1, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 15.884,5. L'equilibrata forza rialzista di IBEX 35 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 16.461,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)