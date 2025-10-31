Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 30/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre
Giornata da dimenticare per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,57% sui valori precedenti.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 23.958,1. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 23.204,5. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 22.827,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)