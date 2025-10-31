Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 30/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre
Brilla l'indice nipponico, che chiude la seduta con un aumento del 2,12%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 52.754,1. Rischio di discesa fino a 50.641,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 54.866,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)