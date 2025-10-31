Milano 30-ott
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 30/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre

Ribasso composto e controllato per il maggiore indice americano, che archivia la sessione in flessione dello 0,99% sui valori precedenti.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'S&P 500. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6.878,3. Primo supporto visto a 6.779,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 6.735,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
