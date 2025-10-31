Milano 30-ott
43.202 0,00%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 30-ott
9.760 0,00%
Francoforte 30-ott
24.119 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 30/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 30/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre

Composto rialzo per il cross USD contro "Loonie", che archivia la sessione con un guadagno dello 0,27%.

Il quadro di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 1,4001. Primo supporto individuato a 1,3957. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 1,4045.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```