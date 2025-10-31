Aon, crescita organica del 7% e utili in rialzo nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Aon
ha chiuso il terzo trimestre 2025
con risultati superiori alle attese, confermando la solidità del proprio modello di business e la resilienza della domanda nei servizi di consulenza e gestione del rischio.
I ricavi totali
sono aumentati del 7% su base annua, raggiungendo 3,997 miliardi di dollari
, sostenuti da una crescita organica del 7% e da un contributo valutario positivo dell’1%. L’utile operativo
è cresciuto del 31%, attestandosi a 816 milioni di dollari, mentre l’utile operativo rettificato (non-GAAP) è salito del 15% a 1,051 miliardi, con un margine operativo rettificato del 26,3% (dal 24,5% di un anno fa).
La divisione Risk Capital
ha registrato un incremento dei ricavi del 7%, beneficiando della crescita nei segmenti Commercial Risk
e Reinsurance. La divisione Human Capital
ha segnato un aumento dell’8%, trainato dai servizi di consulenza e dati sul capitale umano.
I flussi di cassa operativi
sono saliti del 13% a 1,148 miliardi di dollari, mentre il free cash flow
ha raggiunto 1,079 miliardi, grazie a una gestione più efficiente del capitale circolante. Durante il trimestre, Aon ha riacquistato azioni proprie
per 250 milioni di dollari
, con un’autorizzazione residua di 1,6 miliardi a fine settembre.
Il management ha confermato la fiducia nel raggiungimento degli obiettivi annuali 2025
, sottolineando i progressi nell’integrazione dei servizi e la forte disciplina dei costi.
Aon ha sostenuto di essere ben posizionata per una crescita sostenibile
nel 2026, supportata da una pipeline
solida, margini in miglioramento e una strategia di allocazione del capitale orientata al lungo termine.