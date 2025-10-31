Bancomat, Itta: mettiamo i nostri servizi in connessione con gli italiani grazie a sport e musica

(Teleborsa) - "L'obiettivo di Bancomat è trasformarsi da circuito a piattaforma di sistema a disposizione del sistema bancario italiano
. Noi siamo partner delle banche e il nostro obiettivo è quello di fornire una trasformazione digitale alle banche in una dimensione che è quella dei servizi di pagamento". Lo ha detto a Teleborsa Massimo Itta, Chief Commercial Officer di Bancomat
, in occasione del Salone dei Pagamenti a Milano.
"Il progetto si chiama One Bancomat, quindi un ecosistema digitale che potrà essere usufruito dai correntisti
delle banche, o attraverso l'app Bancomat o attraverso direttamente la mobile banking app delle banche", ha aggiunto.
"Il nostro obiettivo è quello di mettere i nostri servizi in connessione con gli italiani
- ha spiegato Itta - Quale migliore modo c'è per farlo che mettersi in connessione con le passioni degli italiani. La più grande passione italiana - o una delle più grandi - è sicuramente il calcio: siamo partiti a gennaio con il primo accordo importante, che è stato siglato con Lega Serie A, di cui siamo il main partner. È stato seguito, sempre nel mondo dello sport, da un accordo molto importante con Sport e Salute, che è la piattaforma nazionale per lo sport. Insieme a Sport e Salute abbiamo lanciato un progetto meraviglioso che si chiama Illumina, che ha l'obiettivo di riqualificare delle aree urbane di tantissime città italiane".
"Qui al Salone dei pagamenti abbiamo annunciato che entreremo anche nel mondo della musica
, grazie a un accordo molto importante con Vivo Concerti - che è leader italiano nell'organizzazione di concerti di artisti italiani - e Ticket One, con obiettivi molto interessanti per i nostri consumatori: potranno usufruire di benefici quale il pre-sale dei biglietti dei grandi artisti italiani 48 ore prima o benefici esperienziali come il meet and greet con gli artisti, il backstage tour o dei VIP seat e pacchetti dedicati".
Guardando all'estero, ha detto: "Abbiamo annunciato l'anno scorso al qui al Salone dei Pagamenti, ma anche al Web Summit di Lisbona, la nascita di un'alleanza molto importante per l'Europa
, che è stata denominata European Payment Alliance. Insieme a Spagna e Portogallo abbiamo creato questa nuova entità e a giugno siamo partiti con un servizio commerciale che è lo sharing di denaro, il P2P: un correntista italiano, attraverso la sua banca, semplicemente utilizzando il numero di telefono può inviare del denaro ad un conoscente, amico, professionista in Spagna o in Portogallo".
"Tra 10 giorni saremo al web Summit di Lisbona per annunciare l'estensione di questa partnership alla Polonia
e ai paesi del Nord Europa
- ha detto Itta - E a partire dal primo trimestre del 2026 annunceremo anche un'altra importante estensione alla Grecia
. La pipeline è veramente lunga di paesi e contiamo entro il 2026 di includere in questa alleanza e dare benefici a oltre 100 milioni di cittadini europei".(Foto: Giovanni Ricciardi)