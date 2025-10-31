Milano 10:14
43.434 +0,54%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 10:14
9.727 -0,34%
Francoforte 10:14
24.044 -0,31%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,09%)

Il CAC40 dà il via alle contrattazioni a 8.150,22 punti

Appiattita la performance dell'indice di Parigi, che passa di mano con un -0,09%, a quota 8.150,22 in apertura.
