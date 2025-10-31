Comcast, ricavi in calo nel terzo trimestre ma oltre le attese

(Teleborsa) - Comcast
ha riportato ricavi consolidati
di 31,2 miliardi di dollari per il terzo trimestre 2025, con un calo del 2,7% rispetto all’anno precedente, ma superiori alle previsioni di 30,7 miliardi.
La presentazione del gigante delle telecomunicazioni ha evidenziato la crescita in segmenti chiave come il wireless
e i parchi a tema
, pur riconoscendo le sfide sui ricavi attribuite in parte al difficile confronto con le Olimpiadi di Parigi dell’anno precedente. L’azienda ha sottolineato che, escludendo i ricavi incrementali delle Olimpiadi di Parigi
dell’anno precedente, i ricavi sarebbero cresciuti di circa il 3%.
L’EBITDA rettificato
è rimasto relativamente stabile a $9,7 miliardi, mostrando una leggera diminuzione dello 0,7% rispetto al terzo trimestre 2024.
L’utile per azione rettificato
dell’azienda è rimasto invariato anno su anno a 1,12 dollari ma superando le aspettative degli analisti ferme a 1,10 dollari per azione.
La generazione di flusso di cassa libero
è stata un punto di forza con 4,9 miliardi per il trimestre, rappresentando un aumento sostanziale del 45% rispetto all’anno precedente. Questo forte flusso di cassa ha permesso a Comcast di restituire 2,8 miliardi agli azionisti attraverso 1,5 miliardi in riacquisto di azioni e 1,2 miliardi in dividendi, mantenendo al contempo un solido stato patrimoniale.
Il rapporto di leva finanziaria netta
di Comcast è migliorato a 2,3x nel terzo trimestre 2025, in calo rispetto al 2,4x dello stesso periodo dell’anno scorso, mentre il debito netto
è diminuito a 86,7 miliardi da 89,4 miliardi nel terzo trimestre 2024.
Secondo quanto emerso dalla conference call, l’azienda non prevede crescita nell’ARPU della banda larga
all’inizio del 2026 mentre si concentra sulla migrazione dei clienti verso nuovi piani tariffari.
I dirigenti hanno definito il periodo attuale come una transizione, con il CFO Jason Armstrong
che ha dichiarato: "Siamo in un periodo di transizione, stiamo cambiando rotta, ma il mandato qui è arrivare dall’altra parte il più rapidamente possibile". Questo suggerisce sfide in corso nel breve termine, in particolare nel competitivo mercato della banda larga.
Tuttavia, il management ha espresso fiducia nella propria strategia wireless
e nel potenziale a lungo termine dei propri business di connettività e contenuti.