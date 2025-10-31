Comcast, ricavi in calo nel terzo trimestre ma oltre le attese

Comcast

(Teleborsa) -ha riportatodi 31,2 miliardi di dollari per il terzo trimestre 2025, con un calo del 2,7% rispetto all’anno precedente, ma superiori alle previsioni di 30,7 miliardi.La presentazione del gigante delle telecomunicazioni ha evidenziato la crescita in segmenti chiave come ile i, pur riconoscendo le sfide sui ricavi attribuite in parte al difficile confronto con le Olimpiadi di Parigi dell’anno precedente. L’azienda ha sottolineato che,dell’anno precedente, i ricavi sarebbero cresciuti di circa il 3%.L’è rimasto relativamente stabile a $9,7 miliardi, mostrando una leggera diminuzione dello 0,7% rispetto al terzo trimestre 2024.L’dell’azienda è rimasto invariato anno su anno a 1,12 dollari ma superando le aspettative degli analisti ferme a 1,10 dollari per azione.La generazione diè stata un punto di forza con 4,9 miliardi per il trimestre, rappresentando un aumento sostanziale del 45% rispetto all’anno precedente. Questo forte flusso di cassa ha permesso a Comcast di restituire 2,8 miliardi agli azionisti attraverso 1,5 miliardi in riacquisto di azioni e 1,2 miliardi in dividendi, mantenendo al contempo un solido stato patrimoniale.Ildi Comcast è migliorato a 2,3x nel terzo trimestre 2025, in calo rispetto al 2,4x dello stesso periodo dell’anno scorso, mentre ilè diminuito a 86,7 miliardi da 89,4 miliardi nel terzo trimestre 2024.Secondo quanto emerso dalla conference call, l’aziendaall’inizio del 2026 mentre si concentra sulla migrazione dei clienti verso nuovi piani tariffari.I dirigenti hanno definito il periodo attuale come una transizione, con il CFOche ha dichiarato: "Siamo in un periodo di transizione, stiamo cambiando rotta, ma il mandato qui è arrivare dall’altra parte il più rapidamente possibile". Questo suggerisce sfide in corso nel breve termine, in particolare nel competitivo mercato della banda larga.Tuttavia, il management ha espressoe nel potenziale a lungo termine dei propri business di connettività e contenuti.