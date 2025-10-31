Milano 10:15
Francia, Prezzi produzione (YoY) in settembre

Francia, Prezzi produzione (YoY) in settembre
Francia, Prezzi produzione in settembre su base annuale (YoY) +0,5%, in aumento rispetto al precedente +0,1%.

