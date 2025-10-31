Milano 14:07
43.333 +0,30%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 14:07
9.730 -0,31%
Francoforte 14:07
23.993 -0,52%

Francoforte: calo per Ionos

Francoforte: calo per Ionos
(Teleborsa) - Composto ribasso per Ionos, in flessione del 2,06% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ionos, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Ionos mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 30,47 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 31,47. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 30,03.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
