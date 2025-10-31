Francoforte: calo per Ionos

(Teleborsa) - Composto ribasso per Ionos
, in flessione del 2,06% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ionos
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Ionos
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 30,47 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 31,47. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 30,03.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)