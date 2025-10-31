Inflazione in calo: incidono prezzi energia ma rialzi per prodotti alimentari

(Teleborsa) - Ievidenziano undel -0,3% su base mensile mentre su base annua si scende da 1,6% a 1,2%. Sul dato incidono molto i prezzi dell'energia con un calo dal 13,9% a -0,8% ma ledenunciano rincari a due cifre per alcuni prodotti di largo consumo, in particolare per i beni alimentari."Questo ribasso dell'inflazione su base preliminare vede la componente energia come protagonista, dovuto probabilmente al calo marcato del prezzo del petrolio che prosegue la sua dinamica ribassista di lungo periodo sui prezzi. Il calo del dato su base annuale è importante in termini di entità in quanto siamo passati da 1,6% a 1,2%, ci allontaniamo dal target di inflazione stabilito dalla Bce. Per il momento non possiamo parlare certamente di un calo dell'inflazione per via di un calo dei consumi, qualora dovessimo vedere un ulteriore ribasso dell'inflazione nei prossimi dati potremmo iniziare ad ipotizzare un rallentamento dell'economia" commenta"Si tratta essenzialmente di una questione legata all'energia e ai prodotti alimentari freschi, a fronte di un'inflazione di fondo stabile. Poiché non prevediamo un cambiamento imminente di questo andamento, abbiamo rivisto al ribasso le nostre previsioni sull'inflazione media complessiva per il 2025 dall’1,7% all'1,6%" sottolineaPerci sono segnali positivi per il potere d'acquisto ma la domanda resta debole. "Il calo – rileva l'Ufficio Studi di Confcommercio – superiore alle attese (-0,3% congiunturale contro la nostra previsione di 0,0%) indica il completo esaurirsi degli impulsi che avevano portato, tra la fine dello scorso anno e l’inizio del 2025, a un moderato aumento dell’inflazione. Negli ultimi due mesi, infatti, i prezzi dei beni e servizi che compongono il paniere sono di fatto diminuiti di mezzo punto percentuale riportando l’indice ai valori di giugno. Tuttavia, il contenimento dell’inflazione, scesa all’1,2% tendenziale, un valore storicamente molto esiguo, se da una parte sostiene il potere d’acquisto dei redditi e della ricchezza delle famiglie, dall’altra, è esso stesso sintomo di una marcata debolezza della domanda: questo il commento dell’Ufficio Studi di Confcommercio ai dati Istat di oggi sull’inflazione. Al di là dei tradizionali effetti stagionali che hanno parzialmente inciso sul calo dei prezzi dei servizi di trasporto, ricreazione, alloggio e ristorazione – prosegue la nota - il sistema sconta un deficit di consumo che si legge anche nelle dinamiche molto contenute dei prezzi di mobili e abbigliamento. Resta il fatto che il netto ridimensionamento delle dinamiche dei prezzi dei beni alimentari e di altri prodotti e servizi di acquisto frequente potrebbe curare la malattia che lo ha generato, cioè spingere in alto la propensione al consumo: attraverso un riallineamento della percezione delle dinamiche inflazionistiche ai dati reali del reddito moderatamente crescente, si consoliderebbe, nei prossimi mesi, la stentata dinamica dei consumi. Dal weekend di Ognissanti, passando per il Black Friday, per giungere al Natale – conclude Confcommercio - la bassa inflazione potrebbe fornire la spinta che manca per chiudere con ottimismo questo 2025 ed entrare favorevolmente nel 2026 che, ad oggi, appare molto difficile sotto il profilo macroeconomico".Pur salutando favorevolmente il calo dei prezzi le associazioni dei consumatori continuano a rilevare criticità per i prodotti alimentari. "Nonostante il calo dell’inflazione, l’andamento dei listini nel comparto alimentare continua ad essere preoccupante – spiega il–. Ad ottobre la carne rincara in media del +5,8% su anno con punte del +7,9%, per la carne bovina; le uova segnano un +7,2%, formaggi e latticini +6,8%, burro +6,7%, riso +4,6%. Per altri prodotti gli aumenti sono addirittura a due cifre: il cioccolato sale del +10,2%, il caffè del +21,1%, il cacao del +21,8%. A questi livelli di inflazione per fare la spesa alimentare una famiglia con due figli spende oggi in media 250 euro in più rispetto al 2024, per un aggravio complessivo da circa 4,5 miliardi di euro sulle tasche della collettività".Sulla stessa linea il"Per effetto del calo dell’inflazione all’1,2% ad ottobre, la maggiore spesa annua della famiglia tipo, considerando la totalità dei consumi annui degli italiani, si attesta a +387 euro su anno, che sale a +548 euro nel caso di un nucleo con due figli – afferma il–. Il rallentamento dell’inflazione è un dato positivo per i consumatori, ma va sottolineato che a trainare la discesa del tasso nazionale è l’andamento dei beni energetici, con quelli regolamentati che passano dal +13,9% di settembre al -0,8% di ottobre: i prezzi dell’energia elettrica sul mercato tutelato frenano infatti dal +20,5% a +0,1% e si accentua la discesa di quelli del gas sul mercato tutelato, da -4,2% a -10,9%. Un andamento che tuttavia, nelle prossime settimane e con l’accensione dei riscaldamenti in tutta Italia, potrebbe invertire la rotta, con i prezzi del gas sui mercati destinati a salire per effetto della maggiore domanda. Permangono inoltre tensioni sul fronte dei listini al dettaglio in altri settori: ad ottobre la crescita degli alimentari rimane marcata, segnando un +2,7% su anno, mentre i servizi ricettivi e di ristorazione segnano un +3,8%, incrementi di molto superiori rispetto al tasso medio di inflazione"parla di prezzi per il cibo "sempre più alle stelle" stilando la top ten dei rialzi alimentari. "I prezzi dei prodotti alimentari riprendono a salire. Se a settembre si era registrato un flebile, minimale e isolato calo congiunturale dello 0,1% dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche, a ottobre tornano ad aumentare registrando un +0,2% su settembre – afferma–. Insomma, il calo dell'indice generale da 1,6% di settembre a 1,2% di ottobre, così come la riduzione congiunturale dello 0,3%, non comporta alcun sollievo per la casalinga di Voghera che, a differenza della Lagarde, va tutti i giorni al mercato a fare la spesa. Bisogna che i prezzi delle spese obbligate scendano, non che continuino a salire ad un ritmo inferiore, come succede per il carrello della spesa. Anche se il calo dell'inflazione tendenziale da 1,6 a 1,2 comporta un minor aumento complessivo del costo della vita, per una coppia con due figli si tratta comunque di una stangata pari a 438 euro su base annua, che si aggiunge a quelle già patite dal 2022 ad oggi. Inoltre, ben 250 euro in più se ne vanno solo per i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 376 euro, ma 219 euro sono soltanto per cibo e bevande. In media, per una famiglia, mangiare e bere ora costa 173 euro in più".Se secondo i dati Istat resi noti oggi l'indice generale di ottobre è in calo rispetto a settembre, -0,3%, purtroppo non è così per i prodotti alimentari e le bevande analcoliche che salgono dello 0,2% rispetto a un mese fa. In testa alla top ten dei rincari mensili il Cioccolato che in appena un mese sale del 2,7%. Medaglia d'argento per i Gelati, +2,6%, al terzo posto il Cacao e il cioccolato in polvere con +2,1%. Seguono i Cereali per colazione, +1,9% e le Conserve di frutta, +1,7%. Al sesto posto una pessima notizia: l'Olio di oliva, che da febbraio 2025 aveva registrato ininterrotti cali congiunturali, pur continuando a diminuire rispetto a ottobre 2024 del 17,6%, inverte purtroppo la rotta e riprende a salire dell'1,5% in appena un mese. In ottava posizione il Caffè, +1,1%. Chiudono la Top ten, Altri prodotti di panetteria e pasticceria con +1%.Pervince il Cacao e cioccolato in polvere con +21,8% su ottobre 2024, al 2° posto il Caffè con +21,1%, Medaglia di bronzo per il Cioccolato con +10,2%. Si segnala poi la Carne bovina (5° posto, +7,9%), le Uova (7°, +7,2%), il Burro (9°, +6,7%), Carne ovina e Pollame (ex aequo in 12° posizione con +5,3%), il Latte conservato (14°, +5%), il Riso (16°, +4,6%). Chiude la top 20 il Pesce fresco con +4 per cento.