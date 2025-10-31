Milano 17:35
43.175 -0,06%
Nasdaq 17:43
25.843 +0,42%
Dow Jones 17:43
47.490 -0,07%
Londra 17:35
9.717 -0,44%
Francoforte 17:35
23.958 -0,67%

New York: profondo rosso per DexCom

Migliori e peggiori
New York: profondo rosso per DexCom
(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici, che soffre con un calo del 16,23%.

La tendenza ad una settimana di DexCom è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di DexCom suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 55,73 USD con tetto rappresentato dall'area 59,44. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 54,34.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```