New York: profondo rosso per DexCom

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici
, che soffre con un calo del 16,23%.
La tendenza ad una settimana di DexCom
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di DexCom
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 55,73 USD con tetto rappresentato dall'area 59,44. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 54,34.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)