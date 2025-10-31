Milano 14:12
Piazza Affari: in calo IREN

(Teleborsa) - Retrocede l'utility emiliana, con un ribasso del 2,18%.

L'andamento di IREN nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del distributore di servizi, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 2,65 Euro. Primo supporto visto a 2,572. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 2,542.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
