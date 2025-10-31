Milano 10:20
43.420 +0,50%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 10:20
9.723 -0,38%
Francoforte 10:20
24.044 -0,31%

Vola a Piazza Affari Interpump

Brilla il costruttore di pompe ad alta pressione, che passa di mano con un aumento del 6,30%.
