Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 31/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 ottobre
Seduta trascurata per il Dow Jones 30, che archivia la giornata con un controllato +0,09%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 47.672,1. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 47.487,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 47.412,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)