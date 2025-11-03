Milano 15:57
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 31/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 ottobre

Giornata fiacca per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,44%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del CAC 40. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 8.199,8. Primo supporto visto a 8.081,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 8.042,3.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
