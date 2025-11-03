Milano 15:58
Analisi Tecnica: indice DAX del 31/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 31 ottobre

Lieve ribasso per il principale indice di Francoforte, che chiude in flessione dello 0,67%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il DAX, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 23.841,5. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 24.192. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 23.724,6.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
