Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 31/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice della Borsa di Milano, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,06%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 43.308. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 42.977. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 43.639.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
