Milano 15:58
43.181 +0,01%
Nasdaq 15:58
25.996 +0,53%
Dow Jones 15:58
47.368 -0,41%
Londra 15:58
9.708 -0,10%
Francoforte 15:58
24.138 +0,75%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 31/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 31/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 31 ottobre

Sostanzialmente invariata la seduta per indice spagnolo, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di IBEX 35, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 16.121,7. Primo supporto visto a 15.971,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 15.911,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```