Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 31/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 ottobre
Sostanzialmente invariata la seduta per indice spagnolo, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di IBEX 35, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 16.121,7. Primo supporto visto a 15.971,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 15.911,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)