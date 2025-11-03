Milano 15:59
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 31/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 31 ottobre

Nuovo spunto rialzista per il Light Sweet Crude Oil, che guadagna bene e porta a casa un +1,05%.

Il quadro di medio periodo del greggio WTI ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 61,51. Primo supporto individuato a 60,17. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 62,85.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
