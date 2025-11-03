Milano 15:59
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 31/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 ottobre

Discesa moderata per l'indice svizzero, che chiude la giornata del 31 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,61% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) evidenzia un declino dei corsi verso area 12.136,8 con prima area di resistenza vista a 12.429,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 12.039,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
