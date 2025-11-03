ASML, Moody's alza il rating ad "A1" con outlook stabile

Moody's

ASML Holding

(Teleborsa) -haildi, big europea dei semiconduttori, ad "" da "A2". L'outlook è passato da positivo a stabile.L'aumento del rating e l'outlook stabile riflettono lenel settore globale delle apparecchiature per semiconduttori, sostenuta dalla sua leadership tecnologica e dai solidi fondamentali della domanda, per supportare una crescita continua e la resilienza alla concorrenza. Inoltre, la lunga tradizione di ASML in termini di politica finanziaria conservativa, solida liquidità e basso indebitamento, forniscono una protezione contro i rischi del settore, tra cui la volatilità della domanda, la concentrazione dei clienti e i rischi geopolitici.come l'intelligenza artificiale, l'automazione industriale e le applicazioni automotive. Queste tendenze determinano la crescita del fatturato del settore dei semiconduttori e la necessità di architetture di chip e processi produttivi sempre più complessi. ASML ha registrato un CAGR di crescita del fatturato del 17% e un CAGR di crescita dell'EBITDA rettificato del 21% nel periodo 2014-2024. Moody's prevede una crescita costante e sostenuta nel 2025, con ricavi che raggiungeranno i 32,5 miliardi di euro (crescita del 15% su base annua) e un margine EBITDA rettificato del 39% nel 2025. Sebbene preveda un, con il ritorno dei ricavi verso la Cina alle medie storiche precedenti ai livelli eccezionali registrati nel 2023 e nel 2024, la forte domanda sottostante dovrebbe favorire un miglioramento della redditività a partire dal 2026.per ASML includono, come il rischio di restrizioni commerciali. Nel 2024, il 30,5% del fatturato netto totale di ASML è stato realizzato con i suoi due principali clienti. Questa concentrazione implica che eventuali variazioni di spesa da parte di questi clienti possano avere un impatto significativo sui risultati di ASML. Il fatturato derivante dalla gestione della base installata (circa 8,2 miliardi di euro, pari a circa il 25% del fatturato negli ultimi dodici mesi conclusi a settembre 2025) garantisce una certa stabilità. Moody's si aspetta inoltre che la struttura flessibile dei costi e la gestione prudente della liquidità di ASML, bilanciando i rendimenti per gli azionisti con la posizione di liquidità e le prospettive aziendali, contribuiscano ad assorbire l'impatto di eventuali flessioni significative del fatturato sui parametri finanziari.. I sistemi litografici di ASML sono cruciali per l'innovazione globale e la sovranità tecnologica, il che potrebbe influenzare le future decisioni politiche. Sebbene ad ASML sia vietata la vendita dei suoi strumenti EUV alla Cina, la Cina rimane un mercato importante per le apparecchiature trailing-edge, rappresentando circa il 30% delle vendite di sistemi di ASML negli ultimi dodici mesi conclusi a settembre 2025.