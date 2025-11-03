Milano 17:35
43.223 +0,11%
Nasdaq 18:22
26.006 +0,57%
Dow Jones 18:22
47.424 -0,29%
Londra 17:35
9.701 -0,16%
Francoforte 17:35
24.132 +0,73%

Avio, DWS riduce partecipazione al 3,543%

Finanza, Partecipazioni rilevanti, Spazio
Avio, DWS riduce partecipazione al 3,543%
(Teleborsa) - DWS, colosso tedesco dell'asset management, ha una partecipazione del 3,543% in Avio, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 30 ottobre 2025.

In precedenza, al 28 ottobre, la quota era del 5,543% (classificata come gestione discrezionale del risparmio), mentre al 27 ottobre risultava del 4,474% e il 24 ottobre del 5,271%.
Condividi
```