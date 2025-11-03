Avio, DWS riduce partecipazione al 3,543%

DWS

Avio

(Teleborsa) -, colosso tedesco dell'asset management, ha unain, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione. È quanto emerge dallerelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 30 ottobre 2025.In, al 28 ottobre, la quota era del 5,543% (classificata come gestione discrezionale del risparmio), mentre al 27 ottobre risultava del 4,474% e il 24 ottobre del 5,271%.