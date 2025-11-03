Milano 17:35
BasicNet, buyback per oltre 300 mila euro

(Teleborsa) - BasicNet, ha comunicato che dal 27 al 31 ottobre 2025, ha acquistato 43.000 azioni proprie al prezzo medio di 7,026 euro, per un controvalore pari a 302.116,99 euro, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.

A seguito degli acquisti comunicati, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene complessivamente 8.295.000 azioni proprie, pari al 15,361% del capitale sociale.

Sul listino milanese, oggi, controllato progresso per BasicNet, che chiude in salita dello 0,58%.

