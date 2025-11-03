Milano 3-nov
43.223 +0,11%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 -0,16%
Francoforte 3-nov
24.132 +0,73%

Borsa: Giornata positiva per Francoforte, in rialzo dello 0,73%

Il DAX termina gli scambi a 24.132,41 punti

Finanza
Francoforte lievita dello 0,73% e archivia la seduta a 24.132,41 punti.
