Milano 16:01
43.188 +0,03%
Nasdaq 16:01
25.976 +0,46%
Dow Jones 16:01
47.353 -0,44%
Londra 16:01
9.707 -0,10%
Francoforte 16:01
24.128 +0,71%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,03%)

Il CAC40 dà il via alle contrattazioni a 8.118,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,03%)
Appiattita la performance dell'indice di Parigi, che passa di mano con un -0,03%, a quota 8.118,84 in apertura.
Condividi
```