Milano 3-nov
43.223 +0,11%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 -0,16%
Francoforte 3-nov
24.132 +0,73%

Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Retail
In lieve calo il comparto vendite al dettaglio europeo, che continua la giornata sotto la parità a 868,31 punti.
Condividi
```