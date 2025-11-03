Energia, MASE: 157 richieste per 1,85 GW a procedure competitive per fotovoltaico NZIA

(Teleborsa) - Alla chiusura fissata per il, sono state, per una potenza complessiva superiore a, lealle prime procedure competitive, previste dal Decreto FER-X Transitorio nell’ambito delCon questa misura, il MASE sostiene la realizzazione di, introducendo criteri di preselezione relativi all’origine dei prodotti finali e dei componenti principali di impianto, in linea con l’obiettivo del regolamento europeo NZIA di rafforzare la resilienza tecnologica e industriale dell’Unione con un approvvigionamento sicuro e sostenibile."I dati – osserva il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica,- dimostrano che le aziende italiane sono pronte ad affrontare la sfida della, rafforzando il contributo di fotovoltaico, in continuità con gli strumenti nazionali già avviati per accelerare lo sviluppo delle rinnovabili"."Un passo importante – conclude il Ministro – per sostenere la nostra capacità produttiva, in un contesto didel sistema europeo". Entro ilprossimo il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) pubblicherà le relative