Energia, MASE: 157 richieste per 1,85 GW a procedure competitive per fotovoltaico NZIA

(Teleborsa) - Alla chiusura fissata per il 31 ottobre
, sono state 157
, per una potenza complessiva superiore a 1,85 gigawatt
, le richieste di iscrizione
alle prime procedure competitive FTVNZIA
, previste dal Decreto FER-X Transitorio nell’ambito del Net Zero Industry Act
.
Con questa misura, il MASE sostiene la realizzazione di impianti solari fotovoltaici
, introducendo criteri di preselezione relativi all’origine dei prodotti finali e dei componenti principali di impianto, in linea con l’obiettivo del regolamento europeo NZIA di rafforzare la resilienza tecnologica e industriale dell’Unione con un approvvigionamento sicuro e sostenibile.
"I dati – osserva il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto
- dimostrano che le aziende italiane sono pronte ad affrontare la sfida della decarbonizzazione
, rafforzando il contributo di fotovoltaico, in continuità con gli strumenti nazionali già avviati per accelerare lo sviluppo delle rinnovabili".
"Un passo importante – conclude il Ministro – per sostenere la nostra capacità produttiva, in un contesto di competitività
del sistema europeo". Entro il 15 dicembre
prossimo il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) pubblicherà le relative graduatorie
