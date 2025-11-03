Milano 3-nov
43.223 +0,11%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 -0,16%
Francoforte 3-nov
24.132 +0,73%

Eurozona: si muove sotto la parità l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: si muove sotto la parità l'EURO STOXX Health Care
Si muove al ribasso il comparto sanitario dell'Area Euro, che perde lo 0,54%, scambiando a 910,76 punti.
Condividi
```