Francoforte: brillante l'andamento di Allianz

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia assicurativa
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,84%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Allianz
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'assicuratore tedesco
rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di Allianz
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 352,2 Euro con area di resistenza individuata a quota 356. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 349,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)