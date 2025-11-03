Francoforte: brillante l'andamento di DWS

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per DWS
, in guadagno del 2,07% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di DWS
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, DWS
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 56,88 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 56,03. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 57,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)