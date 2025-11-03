Milano 16:05
Francoforte: brillante l'andamento di DWS

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per DWS, in guadagno del 2,07% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di DWS rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, DWS è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 56,88 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 56,03. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 57,73.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
