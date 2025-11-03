Heineken colloca 1,3 miliardi di euro di obbligazioni

Heineken

Barclays

Citi

HSBC

Santander

Société Générale

(Teleborsa) -, colosso olandese della birra, ha: obbligazioni da 550 milioni di euro a 5,7 anni con una cedola del 2,990%; obbligazioni da 750 milioni di euro a 20 anni con una cedola del 4,242%.Le obbligazioni saranno quotate sulla Borsa del Lussemburgo. I proventi saranno utilizzati perhanno agito in qualità di bookrunner.