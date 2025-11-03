Milano 17:35
Heineken colloca 1,3 miliardi di euro di obbligazioni

Finanza
(Teleborsa) - Heineken, colosso olandese della birra, ha collocato con successo 1,3 miliardi di euro di obbligazioni in due tranche: obbligazioni da 550 milioni di euro a 5,7 anni con una cedola del 2,990%; obbligazioni da 750 milioni di euro a 20 anni con una cedola del 4,242%.

Le obbligazioni saranno quotate sulla Borsa del Lussemburgo. I proventi saranno utilizzati per scopi aziendali generali, incluse le acquisizioni. Barclays, Citi, HSBC, Santander e Société Générale hanno agito in qualità di bookrunner.
