Heineken colloca 1,3 miliardi di euro di obbligazioni

(Teleborsa) - Heineken
, colosso olandese della birra, ha collocato con successo 1,3 miliardi di euro di obbligazioni in due tranche
: obbligazioni da 550 milioni di euro a 5,7 anni con una cedola del 2,990%; obbligazioni da 750 milioni di euro a 20 anni con una cedola del 4,242%.
Le obbligazioni saranno quotate sulla Borsa del Lussemburgo. I proventi saranno utilizzati per scopi aziendali generali, incluse le acquisizioni
. Barclays
, Citi
, HSBC
, Santander
e Société Générale
hanno agito in qualità di bookrunner.