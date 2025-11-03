Londra: calo per ConvaTec Group

società di prodotti e tecnologie medicali

FTSE 100

ConvaTec Group

principale indice della Borsa di Londra

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 2,38%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'analisi di breve periodo dimette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 2,439 sterline e supporto a 2,341. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 2,537.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)