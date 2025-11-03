Milano 16:08
Londra: calo per ConvaTec Group

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società di prodotti e tecnologie medicali, che presenta una flessione del 2,38%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di ConvaTec Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di breve periodo di ConvaTec Group mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 2,439 sterline e supporto a 2,341. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 2,537.

