Milano 16:09
43.203 +0,06%
Nasdaq 16:09
25.997 +0,54%
Dow Jones 16:09
47.398 -0,35%
Londra 16:09
9.705 -0,13%
Francoforte 16:09
24.146 +0,78%

Madrid: brillante l'andamento di Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: brillante l'andamento di Indra
Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale spagnola operante nel settore IT, con una variazione percentuale del 2,04%.
Condividi
```