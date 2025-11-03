Museo Egizio e Archeolog: insieme per tutelare i reperti archeologici del Gruppo FS

(Teleborsa) - Promuovere, nell’ambito delNasce con questo obiettivo iltra la– della quale fanno parte– che, in sinergia con le Soprintendenze del Ministero della Cultura, contribuisce al restauro, alla conservazione e alla valorizzazione dei preziosi reperti archeologici venuti alla luce durante la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture stradali e ferroviarie italiane.L’accordo è stato siglato dale dallaI progetti condivisi potranno avvalersi - nelle fasi di selezione, interpretazione e comunicazione dei materiali - della, che contribuirà con il proprio know-how allo sviluppo di percorsi museali diffusi e micro-musei, di programmi didattici e di contenuti digitali e multimediali.Fondato nel 1824 a Torino, ilè il più antico al mondo dedicato esclusivamente alla civiltà egizia. È riconosciuto a livello internazionale come centro di eccellenza per la ricerca, la conservazione e la divulgazione scientifica nel campo dell’archeologia egizia. La Fondazione promuove un modello museale innovativo, orientato alla valorizzazione inclusiva del patrimonio, alla costruzione di senso civico attraverso la cultura, e alla sperimentazione di strategie educative e narrative partecipative, con un forte radicamento territoriale e una proiezione internazionale.è l’ente nato con lo scopo di contribuire al restauro, alla conservazione e alla valorizzazione dei preziosi reperti archeologici rinvenuti da RFI, Italferr, Anas e Quadrilatero durante un secolo di progettazione, realizzazione e manutenzione degli attuali circa 50 mila chilometri di rete nazionale tra stradale e ferroviaria. La mission di Archeolog è semplificata grazie a un Protocollo d’Intesa rinnovato con il Ministero della Cultura nel 2024 con cui vengono promossi progetti condivisi con le Soprintendenze per garantire tutela e accessibilità ai beni archeologici rinvenuti.Impegno del Gruppo FS e di Archeolog ètra infrastrutture moderne e valorizzazione delle radici storiche, assicurando al contempo la sostenibilità nella realizzazione di nuove linee ferroviarie e la tutela della ricchezza storica dei territori attraversati.