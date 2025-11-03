New York: calo per Trade Desk

società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso del 2,57%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 50,01 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 48,01. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 47,03.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)