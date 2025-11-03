Milano 3-nov
43.223 +0,11%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 -0,16%
Francoforte 3-nov
24.132 +0,73%

Migliori e peggiori
New York: calo per Trade Desk
(Teleborsa) - Retrocede la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, con un ribasso del 2,57%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Trade Desk, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 50,01 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 48,01. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 47,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
