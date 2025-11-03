New York: giornata depressa per Lululemon Athletica

(Teleborsa) - Composto ribasso per il distributore di abbigliamento tecnico sportivo
, in flessione del 3,14% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Lululemon Athletica
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)