Milano 3-nov
43.223 +0,11%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 -0,16%
Francoforte 3-nov
24.132 +0,73%

New York: movimento negativo per Trade Desk

Composto ribasso per la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, in flessione del 2,57% sui valori precedenti.
