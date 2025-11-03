Milano
Martedì 4 Novembre 2025, ore 01.10
New York: netto calo registrato da DoorDash
Migliori e peggiori
,
In breve
03 novembre 2025 - 18.00
Ribasso scomposto per il
leader americano delle consegne di pasti
, che esibisce una perdita secca del 4,17% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Doordash
-4,87%
