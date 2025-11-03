New York: nuovo spunto rialzista per Tesla Motors

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda attiva nel settore automotive
, che tratta in utile del 2,65% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tesla Motors
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tesla Motors
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Tesla Motors
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 477,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 457,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 496,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)