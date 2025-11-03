New York: nuovo spunto rialzista per Tesla Motors

azienda attiva nel settore automotive

Tesla Motors

Nasdaq 100

Tesla Motors

Tesla Motors

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l', che tratta in utile del 2,65% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 477,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 457,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 496,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)