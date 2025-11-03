New York: performance negativa per O'Reilly Automotive

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di componenti per auto
, che presenta una flessione del 3,72% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di O'Reilly Automotive
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 89,51 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 93,31. Il peggioramento di O'Reilly Automotive
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 88,09.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)