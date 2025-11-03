Milano 16:11
43.214 +0,09%
Nasdaq 16:11
25.993 +0,52%
Dow Jones 16:11
47.387 -0,37%
Londra 16:11
9.705 -0,12%
Francoforte 16:11
24.147 +0,79%

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: positiva la giornata per Stellantis
Rialzo marcato per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che tratta in utile del 2,48% sui valori precedenti.
