Milano 16:12
43.230 +0,13%
Nasdaq 16:12
26.005 +0,57%
Dow Jones 16:12
47.394 -0,36%
Londra 16:12
9.706 -0,12%
Francoforte 16:12
24.156 +0,82%

Petrolio a 60,78 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 60,78 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 60,78 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```