Milano 16:13
43.233 +0,13%
Nasdaq 16:13
26.018 +0,62%
Dow Jones 16:13
47.387 -0,37%
Londra 16:13
9.707 -0,11%
Francoforte 16:13
24.167 +0,87%

Piazza Affari: exploit di A2A

Migliori e peggiori, Energia
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'utility lombarda, che tratta in rialzo del 5,98%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di A2A evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda di servizi di pubblica utilità rispetto all'indice.


Lo status tecnico di A2A è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2,704 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 2,634. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2,774.

