Piazza Affari: exploit di A2A

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'utility lombarda
, che tratta in rialzo del 5,98%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di A2A
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda di servizi di pubblica utilità
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di A2A
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2,704 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 2,634. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2,774.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)