Milano 16:13
43.233 +0,13%
Nasdaq 16:13
26.018 +0,62%
Dow Jones 16:13
47.387 -0,37%
Londra 16:13
9.707 -0,11%
Francoforte 16:13
24.167 +0,87%

Piazza Affari: mette il turbo BFF Bank

Brillante rialzo per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,88%.
