Milano 16:13
43.233 +0,13%
Nasdaq 16:13
26.018 +0,62%
Dow Jones 16:13
47.387 -0,37%
Londra 16:13
9.707 -0,11%
Francoforte 16:13
24.167 +0,87%

Piazza Affari: movimento negativo per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che mostra un decremento del 3,16%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Alerion Clean Power rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Alerion Clean Power, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 20,43 Euro. Primo supporto visto a 19,53. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 19,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
