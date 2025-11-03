SAL.VE 2025 a Ecomondo: veicoli e tecnologie per città più pulite

(Teleborsa) - Ad Ecomondo 2025 torna SAL.VE,
il Salone biennale del Veicolo per l’Ecologia
, in collaborazione con ANFIA,
Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica.
Dal 4 al 7 novembre,
il Salone si aggiunge alle altre sei macroaree tematiche rappresentate da Ecomondo
, organizzato da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini
e dedicato alla green, blue e circular economy. SAL.VE trova spazio nei padiglioni A7 e C7 (ingresso Ovest) del quartiere fieristico con un’area espositiva riservata
: un’occasione per mostrare, all’interno della vetrina internazionale offerta da Ecomondo, la filiera dell’igiene urbana al servizio della valorizzazione del territorio, con l’intera gamma della produzione di allestimenti per veicoli industriali e speciali per la raccolta dei rifiuti solidi e liquidi, per lo spazzamento stradale e per gli spurghi.I numeri di settore
La Sezione Veicoli per Servizi Ecologici di ANFIA rappresenta un'eccellenza produttiva italiana nel comparto delle attrezzature per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi liquidi e pericolos
i, degli spurghi e per lo spazzamento stradale. Innovazione tecnologica e sostenibilità dei prodotti caratterizzano le 19 aziende associate, che con circa 630 milioni di euro di fatturato e più di 1.650 addetti diretti, rappresentano oltre il 70% del settore in Italia.
Le associate, fortemente impegnate nella transizione ecologica
, lavorano da tempo per rendere mezzi e attrezzature sempre più ecosostenibili, così da garantire il loro fondamentale contributo all'abbattimento dell'inquinamento acustico e alla riduzione delle emissioni cittadine di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade delle nostre città. Attività, queste ultime, sempre più importanti anche per ottemperare ai piani di miglioramento della qualità dell'aria dei centri abitati.
Per quanto riguarda il parco circolante, nel 2024 in Italia erano presenti su strada 61.021 veicoli
con contenitore ribaltabile chiuso con apertura sul solo lato superiore o posteriore per il trasporto di rifiuti solidi, 6.287 botti spurgo pozzi neri, 3.549 veicoli attrezzati con spazzatrici, 923 veicoli per il lavaggio dei contenitori di rifiuti, 76 autospazzatrici e 62 compattatori di rifiuti solidi urbani
(elaborazione ANFIA su dati ACI).Mercato italiano debole, accrescere l'export per superare la frammentazione
"Dopo un 2024 in cui il mercato italiano dei veicoli per servizi ecologici ha chiuso con un ribasso di oltre il 10% rispetto all’anno precedente
per via della flessione a doppia cifra registrata sia dal comparto dei veicoli per il trasporto di rifiuti solidi urbani, sia da quello delle cisterne per rifiuti speciali – afferma Marco Orecchia, Presidente della Sezione Veicoli per Servizi ecologici di ANFIA
– anche nel 2025 il mercato resta debole per tutti i comparti, con una contrazione particolarmente accentuata per le vendite di veicoli per la pulizia stradale, mentre risultano in controtendenza solo le attrezzature a caricamento bilaterale
. Sul fronte delle alimentazioni, nonostante l’ampliamento della gamma di modelli disponibili sul mercato, è ancora molto limitata la quota di penetrazione dei veicoli elettrici, quasi nulla nel segmento dei veicoli medi- pesanti (da 12 tonnellate in su).
Nel nostro Paese, si rileva, inoltre, un’elevata frammentazione dell’offerta (la più elevata in Europa)
che determina da un lato una forte pressione sui prezzi dei prodotti e quindi sui margini delle aziende produttrici, dall’altro una spinta – che riguarda anche le aziende più piccole – a rivolgersi verso nuovi mercati. È proprio in quest’ottica che la partecipazione a SAL.VE – importante vetrina internazionale nell’ambito delle maggiori fiere dedicate alla sostenibilità e alle green technologies – è strategica per la nostra Sezione al fine di raggiungere l’obiettivo di accrescere la quota di export
delle nostre imprese altamente specializzate".
SAL.VE si propone quindi come l’appuntamento per scoprire tecnologie e soluzioni applicate ai veicoli per i servizi ecologici
per una transizione verso città più pulite e resilienti.(Foto: stockwerkfotodesign | 123RF)